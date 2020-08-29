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Эдди Альварес: надеюсь, Гэтжи уберёт со своего пути Хабиба

Эдди Альварес: надеюсь, Гэтжи уберёт со своего пути Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес признался, что будет болеть за временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гэтжи, когда тот встретится с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.

«Я всегда думал, что наш бой с Гэтжи мог завершиться, как в мою пользу, так и в его. Он мог меня нокаутировать до того, как я нокаутировал его. Это могло случиться, так что я всегда воспринимал его, как чемпиона.

Как фанату спорта, мне больше всего нравится наблюдать за ним. Это просто моё мнение, мне нравится следить за такими бойцами. Рад, что он будет сражаться за титул, надеюсь, он уберёт со своего пути Хабиба. Гэтжи заслуживает этого, он заслуживает больших денег. Он бился с лучшими, надеюсь, он получит то, что заслуживает", — приводит слова Альвареса South China Morning Post.

Альварес и Гэтжи бились в 2017 году. Эдди нокаутировал соперника. То была последняя победа Альвареса в UFC.

Все актуальные события о поединке Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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