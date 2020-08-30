Силва опубликовал афишу реванша Вердума и Фёдора Емельяненко

Бывший боец UFC и Bellator Вандерлей Силва сообщил о проведении поединка между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фабрисио Вердумом и Фёдором Емельяненко. Силва выложил афишу предстоящего вечера ММА в своём «инстаграме».
По информации с афиши, поединок между Емельяненко и Вердумом состоится 21 ноября на ранчо бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона. Помимо этого поединка должны состояться бои Тито Ортиса и Рашада Эванса, а также Витора Белфорта и Ванжерлея Силвы.
43-летний Вердум выступает в MMA с 2002 года. Последний бой он провёл в июле 2020 года, победив Александера Густафссона. На его счету 24 победы, 9 поражений и 1 ничья.
43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.
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