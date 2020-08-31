Шон О'Мэлли отказался считать себя проигравшим в бою с Верой
Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, заявил, что не считает себя проигравшим в поединке с Марлоном Верой. Напомним, 15 августа О'Мэлли проиграл Вере техническим нокаутом в первом раунде, до этого у него было 12 побед в 12 боях.
«Многие говорят мне, чтобы я принял поражение как мужчина. Но я не понимаю этого. На бумаге мой показатель — 12-1. Да, я проиграл 15 августа. Но в своей голове я не проиграл. Ментально я не проиграл. Мой показатель — 12-0.
Выиграл ли Вера? Да. Я непобеждённый? Да. Я доминировал в бою, пока у меня не появились проблемы с ногой», — рассказал О'Мэлли в своём YouTube-канале.
Ранее О'Мэлли высказался о чемпионе дивизиона Петре Яне.
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