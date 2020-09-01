40-летний Харитонов объяснил, зачем согласился дебютировать в боксе
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, почему согласился провести боксёрский поединок. Напомним, 11 сентября 40-летний Харитонов дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет 47-летний британец Дэнни Уильямс, который в 2004 году нокаутировал легендарного Майка Тайсона.
«Ребята отговаривают: зачем тебе это нужно? Но это вызов себе в первую очередь — попробовать себя в профессиональном боксе», — приводятся слова спортсмена на сайте телеканала «Рен-ТВ».
На счету Харитонова 30 побед и семь поражений в MMA, ещё два боя признали несостоявшимися.
Ранее Харитонов рассказал, как проходили его спарринги с Александром Поветкиным.
«Искры из глаз летели». Харитонов рассказал о спаррингах с Поветкиным
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