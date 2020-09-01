Шлеменко: многие могут только мечтать о такой карьере, как у Кормье
Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал новость о решении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье завершить карьеру. По словам россиянина, о таком спортивном пути, как у американца, можно только мечтать.
«У Кормье была отличная карьера, он был чемпионом в двух весовых категориях и отлично боролся. Не особо понятны мотивы, возможно, потому что два раза проиграл Миочичу и сложно найти мотивацию в 41 год. Но посмотрим, может быть, он передумает.
Многие могут только мечтать о такой карьере, как у Даниэля. Достаточно вспомнить его по временам ”Strikeforce”, именно там он о себе заявил», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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