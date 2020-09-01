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Масвидаль и Диас могут провести реванш в конце 2020 года

Масвидаль и Диас могут провести реванш в конце 2020 года
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC планирует организовать реванш между Хорхе Масвидалем и Нэйтом Диасом, сообщает MMAJunkie. Стороны близки к подписанию контракта. Ожидается, что встреча пройдёт 12 декабря на турнире UFC 256, а на кону будет стоять специальный пояс BMF, которым владеет Масвидаль и который был учреждён к первой встрече Хорхе с Нэйтом.

Вместе с тем президент UFC Дана Уайт не исключает, что встреча может состояться и в январе 2021 года.

Впервые Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас встретились в ноябре 2019 года. Тогда Хорхе победил после того, как рефери остановил схватку из-за рассечения у Диаса. С тех пор Нэйт не появлялся в октагоне. Что касается Масвидаля, летом 2020 года он бился за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, но уступил Камару Усману.

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