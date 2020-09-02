Менеджер Хабиба назвал его возможный гонорар за бой с Сен-Пьером

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, что гонорар его подопечного за поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером составит примерно $ 20 млн.
Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что Нурмагомедов хочет закончить карьеру боем с Сен-Пьером. Канадец завершил карьеру в феврале 2019 года, но не исключил, что вернётся, если поступит достойное предложение.
«Жорж — мой друг, и я буду последним, кто станет вызывать его на бой. Но если они с Хабибом захотят провести бой, чтобы заработать по $ 20 млн… Захочет ли он этого? Правда, Хабиб дерётся не ради денег, а ради наследия», — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Свика.
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