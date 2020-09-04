Хулио Сезар Чавес-старший хочет провести бой с де ла Хойей

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Хулио Сезар Чавес-старший готов провести выставочный поединок с экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей.

«Это будет мой последний выставочный бой. Но есть один момент. Хочу, чтобы эта встреча состоялась на глазах зрителей. Хочу, чтобы все видели, как я побью его», — приводит слова Чавеса-старшего ESPN.

25 сентября 58-летний Чавес-старший проведёт выставочный поединок с Хорхе Арсе.

Напомним, Чавес-старший и де ла Хойя в годы профессиональной карьеры встречались дважды. В 1996 году Оскар победил в четвёртом раунде, а в 1998-м — в восьмом раунде. Недавно 47-летний де ла Хойя объявил о намерении возобновить карьеру, но отметил, что собирается проводить настоящие, а не выставочные бои.