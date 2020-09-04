Дана Уайт заявил, что Чимаев на «Бойцовском острове» встретится с Майей

Президент UFC Дана Уайт заявил, что перспективный боец Хамзат Чимаев в скором времени может встретиться с экс-претендентом на титул ветераном ММА и одним из самых уважаемых бойцов промоушена Дэмьеном Майей.

«Чимаев получил визу и скоро будет в США. Он проведёт здесь один поединок, а затем выступит на „Бойцовском острове“. Он этого хочет, и мне нравится такой подход. Мы всё ещё работаем над организацией его боя в США. На „Бойцовском острове“ организовываем ему встречу с Дэмьеном Майей», — сказал Уайт на пресс-конференции, фрагмент которой размещён на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в июле и установил рекорд промоушена. Хамзат провёл два боя менее чем за две недели и дважды победил.