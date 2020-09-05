Пётр Ян вырубил Урганта ударом ногой в голову. Видео

Российский боец UFC чемпион организации в легчайшей весовой категории Пётр Ян стал гостем нового выпуска передачи «Вечерний Ургант». В конце выпуска ведущи программы Иван Ургант попросил спортсмена ударить его так, «чтобы было что потом рассказать».



«Ударьте от души, люди смотрят. Порадуйте россиян», — сказал Ургант.



Ведущий программы находился в защитном шлеме. В конце передачи Пётр Ян ударил Урганта ногой в голову. Заканчивал передачу уже спортсмен.

Напомним, в июле Ян победил бразильского бойца Жозе Алду и стал вторым чемпионом UFC из России, присоединившись к Хабибу Нурмагомедову, обладателю пояса в лёгком весе.



Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.