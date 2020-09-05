Шлеменко назвал недостойным поведение Имадаева, ударившего соперника до боя

Боец смешанных единоборств экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал поступок бойца UFC Зелима Имадаева, который неожиданно ударил соперника по лицу во время дуэли взглядов перед турниром UFC Fight Night 176. По словам спортсмена, Имадаев позволил себе неспортивный поступок.

«Учился в университете физической культуры, и нам говорили, что такое поведение — неспортивное. Оно так и называется. Это недостойное поведение, но здесь есть маленькое но. Все берут пример с Макгрегора, с его трештока. Во время взвешивания было около 10 пар, но все обсуждают именно Имадаева.

Люди, к сожалению, копируют Конора, чтобы попасть в тренды, создать хайп, привлечь внимание. Там не было прям удара, это попытка показать, что я настроен. А возможно, кто-то так пытается просто скрыть нервы. Видел Зелима и до этого. Он постоянно делает что-то такое. Может, у него стиль такой", — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.