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Оверим догнал Миочича и Орловского по количеству досрочных побед в UFC

Оверим догнал Миочича и Орловского по количеству досрочных побед в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В главном поединке встретились экс-претендент на титул в тяжёлом весе ветеран лиги Алистар Оверим и Аугусто Сакаи. Оверим одержал досрочную победу в пятом раунде.

Благодаря этому нидерландец вышел на третье место по количеству досрочных побед в UFC в тяжёлом весе. Теперь у него их девять. Столько же у действующего чемпиона промоушена Стипе Миочича, экс-чемпиона Андрея Орловского и бывшего претендента на титул Фрэнсиса Нганну.

Второе место по этому показателю удерживают Джуниор дос Сантос и Кейн Веласкес (по 10 побед). Первое место — у Деррика Льюиса (11).

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