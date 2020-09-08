«Чувствую себя препаршиво!» Пейдж Ванзант, выступавшая в UFC, заболела непонятной болезнью

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, пожаловалась на очень плохое самочувствие. По её словам, она пока не понимает, коронавирус это или что-то ещё.

«Ну… Мы официально заболели. Нужна ваша помощь. Остин (муж Ванзант. — Прим. «Чемпионата») стал заболевать, и его тест дал положительный результат. Я незамедлительно протестировалась, и результат был отрицательный.

На следующий день я и сама стала заболевать. В последние дни мне стало гораздо хуже. Я чувствую себя препаршиво! У меня коронавирус или что-то иное? У меня температура под 39 и куча других симптомов. Болел ли Остин всё это время, после того как его тест месяц назад дал положительный результат?

Мы остаёмся дома, но не можем найти ответов. Следует ли мне ещё раз протестироваться?» — написала она в своём «инстаграме».