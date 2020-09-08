Чимаев подтвердил, что встретится с Мершертом

Боец UFC Хамзат Чимаев подтвердил, что следующий поединок проведёт на турнире 19 сентября, а его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Схватка состоится в среднем весе. В СМИ сообщали, что Чимаев подерётся с Мершертом, но официальной информации об этом не поступало.
Теперь же Хамзат распространил соответствующую информацию на своей странице в «Инстаграме».
Пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время провёл 11 поединков и победил в 6 из них. У Чимаева в UFC пока два боя, и в обоих он вышел победителем.
Встреча Чимаев — Мершерт состоится в карде турнира, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
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