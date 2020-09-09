«Саша всех обманул». Минеев — о бое с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, что думает по поводу возможного поединка с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Напомним, в апреле Минеев объявил, что подписал контракт на бой с Емельяненко, который в июле сразился с Магомедом Исмаиловым, проиграв нокаутом в третьем раунде.
«Идея нашего поединка? Спрашиваете, окончательно ли она сдохла, как Александр Емельяненко в бою с Исмаиловым? По-моему, она даже не реанимируется, потому что я Сашу не вижу даже на просторах интернета.
Как можно биться с человеком, которого нет? Считаю, что он всех обманул, хотя было много громких заявлений», — сказал Минеев на пресс-конференции.
Скоро в кинотеатрах выйдет боевик «Русский рейд», в котором Владимир Минеев играет одну из главных ролей. Посмотреть его можно будет уже с 1 октября.
- 9 сентября 2020
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:14
-
09:40
-
09:01
-
08:50
-
00:52
-
00:43
- 8 сентября 2020
-
23:17
-
22:29
-
21:54
-
20:28
-
19:20
-
18:44
-
17:26
-
16:14
-
15:02
-
14:05
-
13:32
-
12:04
-
11:02
-
10:00
-
09:02
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
22:59
-
21:20
-
19:58
-
17:44
-
16:12
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:47
-
14:38