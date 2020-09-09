«Саша всех обманул». Минеев — о бое с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, что думает по поводу возможного поединка с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.

Напомним, в апреле Минеев объявил, что подписал контракт на бой с Емельяненко, который в июле сразился с Магомедом Исмаиловым, проиграв нокаутом в третьем раунде.

«Идея нашего поединка? Спрашиваете, окончательно ли она сдохла, как Александр Емельяненко в бою с Исмаиловым? По-моему, она даже не реанимируется, потому что я Сашу не вижу даже на просторах интернета.

Как можно биться с человеком, которого нет? Считаю, что он всех обманул, хотя было много громких заявлений», — сказал Минеев на пресс-конференции.

Скоро в кинотеатрах выйдет боевик «Русский рейд», в котором Владимир Минеев играет одну из главных ролей. Посмотреть его можно будет уже с 1 октября.