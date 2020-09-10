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Гаджиев ответил на вопрос о реванше Минеев — Исмаилов

Гаджиев ответил на вопрос о реванше Минеев — Исмаилов
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил возможность проведения матча-реванша Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Напомним, Минеев вызвал Исмаилова на бой, после того как одержал победу в главном поединке турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, нокаутировав Даурена Ермекова.

«Второй бой Исмаилова и Минеева? Это противостояние обсуждают уже два года. Маге ничего придумывать не нужно. Всё просто, нужно завершать свои обязательства перед другой лигой. И начинать обсуждение реванша с нами. Нужно уважать контракты других организаций, он в любом случае должен закончить в АСА.

Мага только за проведение боя с Минеевым. Когда? У Магомеда, по-моему, остался один бой по контракту. Это займёт где-то три-четыре месяца. То есть через полгода может быть реванш», — цитирует Гаджиева Sport24.

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