«Ни рыба ни мясо». Исмаилов посмеялся над Минеевым, который вызвал его на бой

Российский боец MMA Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву, который после победы на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова вызвал его на бой. Напомним, в 2018 году Минеев и Исмаилов провели поединок, который завершился вничью.

«У него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Как в нашем прошлом противостоянии. Все суетились, кроме него. Ему понравилось, что он ничего не делает, а всё само собой происходит. И тут такая ситуация, в которой я ему говорю: если он хочет, пусть делает. Ему придётся попахать, поработать так, как это делал я.

Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Он должен газовать и двигаться», — приводит слова Исмаилова «Р-Спорт».