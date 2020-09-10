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«Ни рыба ни мясо». Исмаилов посмеялся над Минеевым, который вызвал его на бой

«Ни рыба ни мясо». Исмаилов посмеялся над Минеевым, который вызвал его на бой
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Магомед Исмаилов ответил Владимиру Минееву, который после победы на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова вызвал его на бой. Напомним, в 2018 году Минеев и Исмаилов провели поединок, который завершился вничью.

«У него сложилась такая ситуация, что все за него всё делают. Как в нашем прошлом противостоянии. Все суетились, кроме него. Ему понравилось, что он ничего не делает, а всё само собой происходит. И тут такая ситуация, в которой я ему говорю: если он хочет, пусть делает. Ему придётся попахать, поработать так, как это делал я.

Если ты сидишь, а за тебя все работают, то ты как минимум ни рыба ни мясо. Он должен газовать и двигаться», — приводит слова Исмаилова «Р-Спорт».

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