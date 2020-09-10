Мачида оказался легче Дэвиса — церемония взвешивания Bellator 245

В ночь на 12 сентября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 245. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC Лиоту Мачида и Фил Дэвис. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания.

По итогам церемонии Дэвис оказался немного тяжелее соперника: его вес составил 93,3 кг, в то время как у ветерана из Бразилии — 93,1 кг. Ниже представлены все результаты взвешивания основного карда.

Bellator 245. Взвешивание

Фил Дэвис (205,7 фунта) — Лиоту Мачида (205,3 фунта)

Кэт Зингано (145,9) — Габби Холлоуэй (150,7)

Эд Рут (185,1) — Тэйлор Джонсон (185,7)

Раймонд Дэниелс (169,7) — Питер Станоник (166,6).