Харитонов: есть достоверная информация, что Емельяненко пил за неделю до боя с Исмаиловым

Российский боец MMA Сергей Харитонов заявил, что Александр Емельяненко употреблял алкоголь незадолго до поединка с Магомедом Исмаиловым, из-за чего и потерпел поражение. Напомним, 24 июля Исмаилов, ради этого боя поднявшийся в тяжёлый вес, победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде поединка номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).
«Есть достаточно достоверная информация, что он за неделю до боя, скажем так, употреблял спиртные напитки. И это вместо того, чтобы готовиться.
Опять вернулся к тому, откуда пришёл. Люди не меняются, я давно это говорил. Не ме-ня-ют-ся!
Если бы он настроился как следует, то бой провёл бы намного лучше. Проиграл бы, выиграл бы — не так важно. А тут в одну калитку. И в стойке, и в партере. Просто человек вышел — и его мочили», — цитирует Харитонова Sport24.
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