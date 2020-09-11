Пауло Косте за две недели до боя с Адесаньей необходимо сбросить 12 кг

27 сентября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на титул Пауло Коста.

По сведениям источников, Пауло Косте чуть более чем за две недели до поединка необходимо сбросить 12 кг, сообщает BJ Penn. В настоящий момент его вес составляет 95 кг, в то время как в день церемонии взвешивания он должен уложиться в лимит 83 кг.

В случае если Коста не сумеет уложиться в лимит весовой категории, пояс будет стоять на кону лишь для Адесаньи. Если Исраэль при таких обстоятельствах не сможет его защитить, то титул станет вакантным. Напомним, для Адесаньи это будет вторая защита звания чемпиона.