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Бой Тайсона Фьюри с Уайлдером должен пройти 19 декабря

Бой Тайсона Фьюри с Уайлдером должен пройти 19 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Третий поединок чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером должен состояться 19 декабря, сообщает Boxingnews24. Схватка должна состояться в Лас-Вегасе (штат Невада, США). При этом ожидается, что противостояние пройдёт со зрителями. Глава промоутерской компании Боб Арум надеется, что на новый 65-тысячный стадион будет допущено 15 тыс. человек.

«Мы двигаемся к этому с учётом безопасности, вируса и всего прочего. Мы общаемся со всеми сторонами. У нас есть оптимизм, что мы сможем организовать событие в Лас-Вегасе», — приводит слова Арума Boxingnews24.

Напомним, что в первом поединке Фьюри и Уайлдера была зафиксирован ничья, во втором Тайсон нокаутировал Деонтея.

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