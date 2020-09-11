Осуждённый за кокаин боксёр Кушиташвили намерен попасть на Олимпийские игры
Бывший боксёр сборной России, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили, получивший недавно условный срок за хранение наркотиков и нападение на представителя Росгвардии, заявил, что не намерен ставить крест на карьере.
По словам Кушиташвили, он надеется вернуться в национальную команду и попасть на Олимпийские игры.
«Приговором довольны. Осознал вину, раскаиваюсь. Просто буду заниматься боксом, доказывать, что имею право находиться в сборной, что буду выступать за сборную страны и выигрывать. Хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, меня примут обратно в сборную и всё будет хорошо», — приводит слова Кушиташвили «Лайф».
До инцидента Кушиташвили был главным кандидатом в своей весовой категории на поездку на Олимпиаду.
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