Осуждённый за кокаин боксёр Кушиташвили намерен попасть на Олимпийские игры

Бывший боксёр сборной России, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили, получивший недавно условный срок за хранение наркотиков и нападение на представителя Росгвардии, заявил, что не намерен ставить крест на карьере.

По словам Кушиташвили, он надеется вернуться в национальную команду и попасть на Олимпийские игры.

«Приговором довольны. Осознал вину, раскаиваюсь. Просто буду заниматься боксом, доказывать, что имею право находиться в сборной, что буду выступать за сборную страны и выигрывать. Хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, меня примут обратно в сборную и всё будет хорошо», — приводит слова Кушиташвили «Лайф».

До инцидента Кушиташвили был главным кандидатом в своей весовой категории на поездку на Олимпиаду.