Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хрюнов рассказал, что следующим соперником Харитонова станет Дэвид Хэй

Хрюнов рассказал, что следующим соперником Харитонова станет Дэвид Хэй
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующим соперником Сергея Харитонова станет экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй.

Соответствующее заявление он сделал в эфире «Рен ТВ» сразу после победы Харитонова над Дэнни Уильямсом.

«Мы начали переговоры о следующем сопернике Харитонова. Это будет Дэвид Хэй», — сказал функционер.

Напомним, бой с Уильямсом стал первым для Харитонова в профессиональном боксе. Что касается Дэвида Хэя, то он завершил карьеру в 2018 году. В последних двух поединках он досрочно проиграл Тони Беллью. В прошлом Хэй побеждал Николая Валуева, Джона Руиса, Дерека Чисору и других топ-боксёров. Сейчас он владеет собственной промоутерской компанией.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020