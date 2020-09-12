Хрюнов рассказал, что следующим соперником Харитонова станет Дэвид Хэй
Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что следующим соперником Сергея Харитонова станет экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Дэвид Хэй.
Соответствующее заявление он сделал в эфире «Рен ТВ» сразу после победы Харитонова над Дэнни Уильямсом.
«Мы начали переговоры о следующем сопернике Харитонова. Это будет Дэвид Хэй», — сказал функционер.
Напомним, бой с Уильямсом стал первым для Харитонова в профессиональном боксе. Что касается Дэвида Хэя, то он завершил карьеру в 2018 году. В последних двух поединках он досрочно проиграл Тони Беллью. В прошлом Хэй побеждал Николая Валуева, Джона Руиса, Дерека Чисору и других топ-боксёров. Сейчас он владеет собственной промоутерской компанией.
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