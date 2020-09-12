UFC подтвердил бой Чимаева и Мершерта
Пресс-служба UFС подтвердила, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев следующий поединок проведёт на турнире 19 сентября, а его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Схватка состоится в среднем весе.
Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» UFC.
Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время провёл 11 поединков и победил в 6 из них. У Чимаева в UFC пока два боя, и в обоих он вышел победителем.
Встреча Чимаев — Мершерт состоится в карде турнира, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
- 12 сентября 2020
-
11:41
-
10:40
-
09:45
-
09:41
-
08:06
-
00:58
-
00:47
-
00:14
- 11 сентября 2020
-
23:53
-
22:44
-
22:31
-
21:06
-
20:41
-
19:52
-
18:59
-
17:19
-
15:36
-
15:05
-
14:00
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
11:40
-
11:00
-
10:19
-
09:38
-
09:01
-
07:35
-
01:06
-
00:25
- 10 сентября 2020
-
23:19
-
23:11
-
22:39
-
22:25
-
21:54
Партнерский контент