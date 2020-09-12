Хрюнов — о Садике: состоянию здоровья ничего не угрожает

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал состояние боксера Усмана Садика.



«Медицинская помощь оказана вовремя и в полном объёме. Он госпитализирован сейчас в больницу Склифосовского. Сейчас решаем вопрос, какое время он здесь проведёт. Состоянию здоровья ничего не угрожает. Но есть повреждения, которые обычно получает боксер после такого нокаута. Мы решаем вопрос о времени его пребывания здесь. Пока предлагаю я неделю ему здесь. Думаю, что за это время он полностью поправится», — цитирует Хрюнова «Рен-ТВ».



Садик был доставлен в больницу сразу по окончании поединка с российским боксёром Фёдором Чудиновым. Врачи диагностировали у Садика сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в нейрохирургии в столичной больнице.



В заключительном раунде Чудинов, снова зажав Садика у канатов, потряс его. После этого он выбросил целую серию мощных ударов. Британец не отвечал. В дело вмешался рефери и остановил бой. Таким образом, Чудинов завоевал победу техническим нокаутом в последнем раунде.

