Глава UFC Уайт опубликовал пост в память о казнённом борце Афкари. Фото

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на казнь иранского борца многократного чемпиона страны Навида Афкари.
Уайт в своём «инстаграме» посвятил пост памяти Афкари.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даны Уайта.
Напомним, Навида обвинили в том, что он организовал группу противников иранского режима, убил охранника и активно участвовал в демонстрациях сразу в нескольких городах Ирана. Он и его братья пытались обжаловать приговор, но их апелляции были отклонены. Обвиняемые сообщали о пытках, которыми правоохранители пытались добиться признания.
Ходатайство Навида Афкари о пересмотре приговора также было отклонено Верховным судом. Его родители написали письмо главе судебной власти Эбрагиму Раиси, в котором отметили, что признания были получены под пытками, и попросили вмешаться в дело.
В защиту спортсмена выступили президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт и другие.
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