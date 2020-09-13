Bellator предложил Броку Леснару бой с Фёдором Емельяненко

Руководитель Bellator Скотт Кокер рассказал, что сделал предложение бывшему чемпиону UFC в тяжёлой весовой категории Броку Леснару организовать бой со знаменитым российским бойцом Фёдором Емельяненко.

«Ситуация с Броком Леснаром заключается в том, что я даже не знаю, является ли он свободным агентом. Я даже не знаю, хочет ли он драться. Не знаю, каково его положение. Я протянул руку, поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Федором, то мы можем организовать бой, которого ещё никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьёзно. Об этом знает только Брок», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт признался, что сожалеет, что в прежние годы ему так и не удалось организовать поединок Емельяненко — Леснар.



43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У его ровесника Леснара 5 побед и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.