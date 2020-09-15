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Появилось фото задержания Конора Макгрегора на яхте

Появилось фото задержания Конора Макгрегора на яхте
Бокс/ММА / UFC 0

В интернете опубликовали фотографию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, сделанную после задержания бойца французской полицией. Напомним, Макгрегора задержали за домогательства к женщине.

На фото Макгрегор стоит в окружении сотрудников полиции, которые прибыли на его яхту.

Посмотреть фото можно в «твиттере» пользователя FerrerMafehn.

Ранее стало известно, что Макгрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний Конор был пьян. Макгрегора допросила полиция, после чего отпустила. При этом пока ничего неизвестно о возможном наказании спортсмена.

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