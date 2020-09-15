Появилось фото задержания Конора Макгрегора на яхте
В интернете опубликовали фотографию бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, сделанную после задержания бойца французской полицией. Напомним, Макгрегора задержали за домогательства к женщине.
На фото Макгрегор стоит в окружении сотрудников полиции, которые прибыли на его яхту.
Посмотреть фото можно в «твиттере» пользователя FerrerMafehn.
Ранее стало известно, что Макгрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний Конор был пьян. Макгрегора допросила полиция, после чего отпустила. При этом пока ничего неизвестно о возможном наказании спортсмена.
«Я же закончил, парни!» Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров, прибывших на его яхту
- 15 сентября 2020
-
14:19
-
13:31
-
13:03
-
12:20
-
11:41
-
11:01
-
10:23
-
09:39
-
09:01
- 14 сентября 2020
-
23:30
-
22:27
-
20:53
-
20:06
-
18:27
-
17:46
-
15:33
-
15:02
-
14:03
-
13:23
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:39
-
09:00
- 13 сентября 2020
-
23:55
-
22:55
-
21:02
-
18:25
-
16:54
-
15:23
-
14:24
-
13:15
-
12:31
-
11:15
-
10:25
Партнерский контент