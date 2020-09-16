Бой между Тьяго Сантосом и Гловером Тейшейрой отменён второй раз из-за коронавируса

Бой полутяжеловесов UFC между Тьяго Сантосом и Гловером Тейшейрой снова отменён из-за положительного теста на COVID-19 у одного из спортсменов, сообщает MMA Fighting.
Бой, перенесённый с 12 сентября из-за положительного результата на COVID-19 у Тейшейры, был снова отменён после того, как тест Сантос дал положительный результат, что в свою очередь исключает его участие в турнире UFC on ESPN 16, запланированном на 3 октября.
Пока неизвестно, будут ли в промоушене искать бойца на замену Тейшейре.
После того как Сантос и Тейшейра были приглашены в качестве хедлайнеров на UFC Vegas 10 в прошлую субботу в Лас-Вегасе, они должны были выступить в качестве соглавного события шоу 3 октября в Абу-Даби, хедлайнером которого станет бой в женском легчайшем весе между Холли Холм и Ирен Алданой.
Победитель боя Сантос — Тейшейра потенциально был следующим в очереди на титульный бой против Доминика Рейеса или Яна Блаховича. Рейес и Блахович сражаются на турнире UFC 253 за титул чемпиона в полутяжёлом весе, который Джон Джонс оставил вакантным.
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