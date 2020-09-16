Бетербиев признался в желании подраться с Усиком

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев признался, что хочет ещё раз выйти на ринг с бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.
Напомним, Бетербиев и Усик трижды встречались в любительском боксе. Одна победа на счету россиянина, две — у украинца. В настоящее время Усик выступает в тяжёлом весе, в который поднялся в 2019 году.
«С Усиком мы боксировали ещё в любителях. Когда он стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, мне стало интересно сойтись с ним уже в профессионалах, хотя для меня это был риск, так как он тяжелее на 10 кг.
Я выражал желание подняться в его категорию ради поединка. Но их сторона не отреагировала на это. Бой с ним мне интересен.
Мы боксировали по любительским правилам. Три раунда — очень мало. Другие перчатки. Всё другое. Интересно, как пройдёт наш бой из 12 раундов в профессионалах.
Хотя, повторюсь, для меня это большой риск. Усик неслабый парень, абсолютный чемпион. Мне интересно встретиться с лучшим», — цитирует Бетербиева «РБК-Спорт».
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