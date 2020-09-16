Уайт заявил о намерении нокаутировать Поветкина в реванше
Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от матча-реванша с россиянином Александром Поветкиным. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
«Он сумел использовать свой опыт в поединке со мной. Я буду гораздо более сосредоточенным в матче-реванше.
Я хочу выиграть бой, нокаутировав его. Я намереваюсь сравнять счёт, и единственный способ сделать это — отправить соперника в нокаут. Жду не дождусь, когда вернусь на ринг и получу то, что по праву принадлежит мне», — приводит слова Уайта Sky Sports.
Диллиан Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его
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