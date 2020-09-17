Кудряшов назвал три причины, почему Поветкин согласился на реванш с Уайтом

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов объяснил, почему, по его мнению, Александр Поветкин согласился провести матч-реванш с Диллианом Уайтом. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Во-первых, это денежный бой. Мы все дерёмся ради того, чтобы зарабатывать.

Во-вторых, это резонансный бой: первый поединок делали под Диллиана Уайта, но всё получилось как получилось, поэтому ко второму бою внимания будет существенно больше, это только на руку Поветкину.

В-третьих, бой проходит очень вовремя: ещё недавно Уайт был в глубоком нокауте, а после таких моментов восстанавливаться нужно долго. Уайта сейчас только ленивый на улице не спрашивает: как так, Диллиан? Что с тобой случилось? Его этими вопросами и дома все утомили.

Я не думаю, что физически и морально у Диллиана сейчас все хорошо. Ему нужно время на восстановление, а Поветкину — нет, у него достаточно времени на полноценный лагерь», — цитируют Кудряшова «Известия».