Кудряшов назвал три причины, почему Поветкин согласился на реванш с Уайтом

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов объяснил, почему, по его мнению, Александр Поветкин согласился провести матч-реванш с Диллианом Уайтом. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
«Во-первых, это денежный бой. Мы все дерёмся ради того, чтобы зарабатывать.
Во-вторых, это резонансный бой: первый поединок делали под Диллиана Уайта, но всё получилось как получилось, поэтому ко второму бою внимания будет существенно больше, это только на руку Поветкину.
В-третьих, бой проходит очень вовремя: ещё недавно Уайт был в глубоком нокауте, а после таких моментов восстанавливаться нужно долго. Уайта сейчас только ленивый на улице не спрашивает: как так, Диллиан? Что с тобой случилось? Его этими вопросами и дома все утомили.
Я не думаю, что физически и морально у Диллиана сейчас все хорошо. Ему нужно время на восстановление, а Поветкину — нет, у него достаточно времени на полноценный лагерь», — цитируют Кудряшова «Известия».
- 17 сентября 2020
-
10:00
-
09:02
-
06:31
-
00:05
- 16 сентября 2020
-
22:23
-
21:37
-
20:40
-
18:07
-
17:20
-
16:11
-
15:01
-
14:17
-
13:23
-
12:18
-
11:40
-
11:03
-
10:17
-
09:40
-
09:02
-
08:48
-
01:10
-
00:29
- 15 сентября 2020
-
23:36
-
22:54
-
21:43
-
21:22
-
20:34
-
19:23
-
18:30
-
17:47
-
16:24
-
16:16
-
15:00
-
14:19
-
13:31