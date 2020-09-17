Чемпион Bellator Немков рассказал, как Ф. Емельяненко помог ему построить карьеру

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков, который входит в команду Фёдора Емельяненко, рассказал, как знаменитый боец помог ему добраться до вершины.
«Фёдор сделал для меня очень многое, и во многом благодаря ему я нахожусь на своём месте. Становится смешно, когда вспоминаю, какая у меня была ударная техника до встречи с ним.
Когда ты добиваешься успеха на чемпионатах по боевому самбо, становишься чемпионом России и мира, то думаешь, что всё здорово. Руки летят. А потом приходит Емельяненко и указывает тебе на ошибки. В этот момент понимаешь, как много ещё нужно сделать. Он правил и ударную, и борцовскую технику, много рассказывал о тактике.
Мы познакомились в 2008-2009 годах. Он тогда готовился к битве с Бреттом Роджерсом. Я учился в школе, а всё лето проводил на сборах в Старом Осколе, в лагере «Радуга». В то время там занимался Фёдор. Так и познакомились. Но сомневаюсь, что в те времена он относился ко мне серьёзно», — цитирует Немкова «RT на русском».
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