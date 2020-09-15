Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлом весе, не считает, что его знаменитый соотечественник Фёдор Емельяненко достоин называться величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. По его мнению, однозначно лучшего спортсмена вообще невозможно выделить.

«Я никого таковым не считаю. Величайший — это значит всё, он выше предела и недостижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший… Просто у меня понимание слов немножко перфекционистское.

Фёдор — один из величайших. Он в числе первых повёл за собой российские ММА в определённом направлении. Я ему всегда выказывал уважение. Могу покритиковать технику или высказывание любого человека, но это не мешает мне уважать бойцов и достойных ребят», — цитирует Олейника «Р-Спорт».