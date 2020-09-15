Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории MMA

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлом весе, не считает, что его знаменитый соотечественник Фёдор Емельяненко достоин называться величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. По его мнению, однозначно лучшего спортсмена вообще невозможно выделить.
«Я никого таковым не считаю. Величайший — это значит всё, он выше предела и недостижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший… Просто у меня понимание слов немножко перфекционистское.
Фёдор — один из величайших. Он в числе первых повёл за собой российские ММА в определённом направлении. Я ему всегда выказывал уважение. Могу покритиковать технику или высказывание любого человека, но это не мешает мне уважать бойцов и достойных ребят», — цитирует Олейника «Р-Спорт».
- 15 сентября 2020
-
09:39
-
09:01
- 14 сентября 2020
-
23:30
-
22:27
-
20:53
-
20:06
-
18:27
-
17:46
-
15:33
-
15:02
-
14:03
-
13:23
-
12:01
-
11:00
-
10:21
-
09:39
-
09:00
- 13 сентября 2020
-
23:55
-
22:55
-
21:02
-
18:25
-
16:54
-
15:23
-
14:24
-
13:15
-
12:31
-
11:15
-
10:25
-
10:10
-
09:46
-
09:22
-
09:13
-
09:03
-
06:38
-
03:44