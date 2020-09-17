Харитонов: очень хотел бы посмотреть бой Поветкин — Уайлдер

Российский боец MMA Сергей Харитонов поделился ожиданиями от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, а также предположил, что Поветкин мог бы нокаутировать бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBC Деонтея Уайлдера.

«Не знаю, сможет ли Уайт сделать правильные выводы из своего поражения, я буду болеть за Сашу Поветкина. Всё в его силах. Удар Саши в первом бою был, может, и наудачу, но он рассчитал и красиво ударил. Оценю шансы в реванше как 70 на 30 в пользу нашего боксёра.

Верю в то, что Саша в случае победы получит настоящий титульный бой, это уже безоговорочно. У промоутеров не будет обратной дороги. Если Саша вдруг проиграет, то ему нужно продолжать карьеру. Я общаюсь с ним, он себя отлично чувствует, держит себя в форме. Смысла заканчивать нет, но это моё мнение, в чужую голову не залезешь. Он олимпийский чемпион и чемпион мира, он сделал многое для бокса. Верю, что он будет долгожителем в спорте.

Также Саша может до сих пор рассчитывать на многомиллионные гонорары. Чем он хуже Фьюри и Уайлдера? Я бы очень хотел посмотреть бой Саши с Уайлдером. Это было бы жёсткое противостояние, в котором Поветкин мог бы его нокаутировать», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.