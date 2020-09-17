Чимаев отреагировал на появление видео, на котором он помогает бездомному

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал появившееся видео, на котором он в Лас-Вегасе помогает бездомному и кормит его в кафе.
«Я никогда не хотел демонстрировать, что кому-то помогаю. Мои родители растили меня таким образом, что нужно помогать нуждающимся. Я не знал, что меня снимают, что выложат это видео. Я верующий. Если делаешь добрые дела людям, они вернутся к тебе после жизни. Делай хорошие дела, бог всё видит. Люблю вас всех», — написал Чимаев в своём «инстаграме».
В ближайшие выходные Чимаев на турнире UFC Fight Night 178 проведёт очередной бой, его соперником станет опытный Джеральд Мершерт. Схватка состоится в среднем весе.
Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время он провёл 11 поединков и победил в 6 из них. У Чимаева в UFC пока два боя, и в обоих он вышел победителем.
Встреча Чимаев — Мершерт состоится в карде турнира, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
- 17 сентября 2020
-
19:13
-
17:53
-
15:44
-
15:39
-
15:03
-
14:02
-
13:04
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:02
-
06:31
-
00:05
- 16 сентября 2020
-
22:23
-
21:37
-
20:40
-
18:07
-
17:20
-
16:11
-
15:01
-
14:17
-
13:23
-
12:18
-
11:40
-
11:03
-
10:17
-
09:40
-
09:02
-
08:48
-
01:10
-
00:29
- 15 сентября 2020
-
23:36
-
22:54
-
21:43
-
21:22