Задержан мошенник, который представился бойцом UFC Олейником и выманил деньги у Запашного

Полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей. Жертвами подозреваемых стали более 30 человек, в том числе народный артист России Эдгард Запашный, директор Большого Московского цирка, сообщает ТАСС.

В апреле Запашный сообщил, что стал жертвой обмана. Он обратился в МВД и рассказал, что ему в мессенджер написал неизвестный человек и представился его хорошим другом — бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке лжезнакомый попросил у Эдгарда 50 тыс. рублей. Запашный помог «другу», а потом перезвонил ему. Олейник, который сейчас живёт в США, оказался удивлён рассказом приятеля. Он заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).