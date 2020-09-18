Стали известны детали мошеннической схемы, на которую попались Запашный, Тедеско и Хайнс

Стали известны детали мошеннической схемы, на которую попались директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско и баскетболист Кайл Хайнс, выступавший за ЦСКА. Об этом сообщает 365News.

Ранее сообщалось, что полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей. Жертвами подозреваемых стали более 30 человек, в том числе народный артист России Эдгард Запашный, директор Большого Московского цирка. Запашный рассказал, что ему в мессенджер написал неизвестный человек и представился его хорошим другом — бойцом UFC Алексеем Олейником. В переписке лжезнакомый попросил у Эдгарда 50 тыс. рублей. Запашный помог «другу», а потом перезвонил ему. Олейник, который сейчас живёт в США, оказался удивлён рассказом приятеля. Он заявил, что никаких денег не просил и ничего не получал.

Суть мошенничества сводилась к следующему: мошенники узнавали сотовые телефоны медийных личностей, по публикациям в интернете очерчивали круг знакомств, далее покупали телефонный номер и создавали профиль-двойник, устанавливая на аватарке фото человека из близкого окружения потенциальной жертвы, затем начинали переписку с просьбой о материальной помощи.

Эта схема была применена и в отношении Тедеско с Хайнсом. В частности, Тедеско получил сообщение от якобы сотрудника клуба с просьбой перевести деньги на срочное лечение родственника. Тренер поверил и перевёл 250 тыс. рублей. Что касается Хайнса, то он и другой баскетболист Семён Антонов перевели деньги мошеннику, представившемуся физиотерапевтом ЦСКА Батом.