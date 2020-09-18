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Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи

Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поделился ожиданиями от схватки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. По его словам, победу в этой встрече одержит Нурмагомедов.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Также Ян рассказал, как случайно встретился с Нурмагомедовым.

Пётр Ян рассказал, как случайно встретился с Нурмагомедовым
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