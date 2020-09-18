Чимаев оказался немного легче Мёршарта, Вудли и Ковингтон весят одинаково

В ночь с 19 на 20 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В его главном событии встретятся экс-чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший обладатель временного титула Колби Ковингтон. В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам они показали одинаковый вес — 77,5 кг. В основном карде также выступит шведский боец с чеченскими корнями Хамзат Чимаев, его соперником станет Джеральд Мёршарт.
Хамзат в канун турнира оказался немного легче оппонента, показав на весах 84,1 кг, в то время как Мёршарт потянул на 84,3 кг.
UFC Fight Night 178. Взвешивание
Тайрон Вудли (171 фунт) — Колби Ковингтон (171 фунт)
Дональд Серроне — Нико Прайс (170,5)
Хамзат Чимаев (185,5) — Джеральд Мёршарт (186)
Джонни Уокер (205,5) — Райан Спанн
Маккензи Дерн — Ранда Маркос (115,5)
Кевин Холланд (185) — Даррен Стюарт.
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