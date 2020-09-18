Дана Уайт в восторге от подписания контракта с экс-чемпионом Bellator Чендлером

Президент UFC Дана Уайт поделился своими мыслями о подписании контракта с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером, признав, что он в восторге от этого события.
«Я в восторге. Это очень захватывающе. Теперь, когда я с ним немного знаком, могу сказать, что он отличный парень. Рад за него и рад, что он стал частью нашей семьи.
Что касается новостей о его готовности заменить кого-либо в бою Хабиб — Гэтжи, то да, он будет на их поединке. Он будет тренироваться, будет делать нужный вес, и если вдруг Хабиб или Джастин не смогут выступить, он выйдет на замену. Я в восторге», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, проведение поединка Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
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