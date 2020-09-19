Украинец Редкач: надеюсь, что Лопес нокаутирует Ломаченко
Украинский боксёр Иван Редкач дал прогноз на поединок своего соотечественника, чемпиона мира в лёгком весе по версиям WBC, WBA Super, WBO Василия Ломаченко с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. По словам Ивана, американец гондурасского происхождения нокаутирует Ломаченко.
«Ломаченко — Лопес? Теофимо. Лопес победит нокаутом. Надеюсь, что он нокаутирует Ломаченко. Василий маленького роста, он уже стар и у него нет голода до побед. У Лопеса намного больше мотивации», — рассказал Редкач в интервью, размещённом на канале ESNews в YouTube.
Напомним, объединительный бой в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 17 октября в США. Бой Ломаченко — Лопес пытаются провести уже около полугода.
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