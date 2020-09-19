Полный кард турнира UFC Fight Night 178 — Вудли vs Ковингтон, Чимаев vs Мёршарт и другие

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.
В основном карде также выступят Хамзат Чимаев, который встретится с Джеральдом Мёршертом, и экс-претендент на титул Дональд Серроне. Ниже представлен полный кард шоу.
UFC Fight Night 178
Основной кард
Тайрон Вудли — Колби Ковингтон
Дональд Серроне — Нико Прайс
Хамзат Чимаев — Джеральд Мёршарт
Джонни Уокер — Райан Спанн
Маккензи Дерн — Ранда Маркос
Кевин Холланд — Даррен Стюарт
Предварительный кард
Джордан Эспиноза — Давид Дворак
Мирсад Бектич — Дэймон Джексон
Майра Буэно Силва — Мара Ромеро Борелла
Джессика Роуз-Кларк — Сара Альпар
Рэнди Коста — Джорни Ньюсон
Эндрю Юэлл — Ирвин Ривера
Дэррик Минер — Ти Джей Ларами
Тайсон Нэм — Джером Ривера.
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