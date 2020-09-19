Полный кард турнира UFC Fight Night 178 — Вудли vs Ковингтон, Чимаев vs Мёршарт и другие

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

В основном карде также выступят Хамзат Чимаев, который встретится с Джеральдом Мёршертом, и экс-претендент на титул Дональд Серроне. Ниже представлен полный кард шоу.

UFC Fight Night 178

Основной кард

Тайрон Вудли — Колби Ковингтон

Дональд Серроне — Нико Прайс

Хамзат Чимаев — Джеральд Мёршарт

Джонни Уокер — Райан Спанн

Маккензи Дерн — Ранда Маркос

Кевин Холланд — Даррен Стюарт

Предварительный кард

Джордан Эспиноза — Давид Дворак

Мирсад Бектич — Дэймон Джексон

Майра Буэно Силва — Мара Ромеро Борелла

Джессика Роуз-Кларк — Сара Альпар

Рэнди Коста — Джорни Ньюсон

Эндрю Юэлл — Ирвин Ривера

Дэррик Минер — Ти Джей Ларами

Тайсон Нэм — Джером Ривера.