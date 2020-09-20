UFC Fight Night 178. Чимаев отправил в нокаут Мёршерта за 17 секунд

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут. Таким образом, Чимаев одержал три победы в октагоне за 66 дней.

Полный основной кард турнира выглядит следующим образом:

Тайрон Вудли — Колби Ковингтон

Дональд Серроне — Нико Прайс

Джонни Уокер — Райан Спанн

Маккензи Дерн — Ранда Маркос

Кевин Холланд — Даррен Стюарт