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UFC Fight Night 178. Чимаев отправил в нокаут Мёршерта за 17 секунд

UFC Fight Night 178. Чимаев отправил в нокаут Мёршерта за 17 секунд
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут. Таким образом, Чимаев одержал три победы в октагоне за 66 дней.

Полный основной кард турнира выглядит следующим образом:

Тайрон Вудли — Колби Ковингтон
Дональд Серроне — Нико Прайс
Джонни Уокер — Райан Спанн
Маккензи Дерн — Ранда Маркос
Кевин Холланд — Даррен Стюарт

UFC 2020. UFC Fight Night 178, Лас-Вегас, США
Хамзат Чимаев (W) - Джеральд Миршерт
20 сентября 2020, воскресенье. 04:35 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
KO
Джеральд Миршерт
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