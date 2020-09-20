Хамзат Чимаев установил рекорд UFC

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.

В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.

Хамзат установил рекорд UFC, одержав 3 стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру, одержавшему чуть ранее победу над Райаном Спэнном.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.