Хамзат Чимаев установил рекорд UFC

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178.
В основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.
Хамзат установил рекорд UFC, одержав 3 стартовые победы за 66 дней. Предыдущее достижение (105 дней) принадлежало Джонни Уокеру, одержавшему чуть ранее победу над Райаном Спэнном.
В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.
- 20 сентября 2020
-
05:12
-
05:06
-
04:56
- 19 сентября 2020
-
23:55
-
23:35
-
22:07
-
19:40
-
17:45
-
16:46
-
15:37
-
14:47
-
14:23
-
13:28
-
12:36
-
11:25
-
10:21
-
09:24
-
07:18
-
03:22
-
00:57
- 18 сентября 2020
-
23:45
-
22:56
-
21:41
-
20:51
-
19:39
-
18:30
-
17:36
-
17:31
-
16:01
-
15:29
-
15:01
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:25