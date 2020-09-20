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Хамзат Чимаев получил бонус UFC за выступление вечера

Хамзат Чимаев получил бонус UFC за выступление вечера
Бокс/ММА / UFC 0

UFC распределил бонусы за выступление вечера на турнире UFC Fight Night 178, который завершился в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает MMA fighting.

На этот раз лучший бой вечера не определили, но вручили бонусы в размере $ 50 тыс. Хамзату Чимаеву, Маккензи Дерн, Рэнди Косте и Дэймону Джексону.

Напомним, в основном карде турнира состоялся бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Мёршертом. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.

В соглавном бою турнира Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя, а в главном бою UFC Fight Night 178 американец Колби Ковингтон нокаутировал соотечественника Тайрона Вудли.

Чимаев за 3 боя в UFC пропустил 2 удара
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