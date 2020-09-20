Чимаев: все говорили, что я второй Хабиб, но я — Хамзат и могу нокаутировать людей

Боец UFC Хамзат Чимаев, одержавший победу нокаутом на турнире UFC Fight Night 178 над Джеральдом Мёршертом за 17 секунд, рассказал, что он планировал начать бой в стойке, чтобы доказать, что он умеет не только бороться, но и обладает хорошей ударной техникой.

«Да, я хотел показать, что могу драться в стойке. Потому что все говорят, будто я Хабиб номер два, называют меня вторым Хабибом. Но я — Хамзат, я могу нокаутировать соперников, удушать их или просто размазывать. Я могу делать всё», — рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира.

Напомним, победа над Мёршертом стала для Чимаева третьей в UFC. Хамзат одержал в промоушене три победы за 66 дней, установив рекорд лиги.