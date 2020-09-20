Ковингтон: где Масвидаль? Он должен ответить за всё, что говорил в мой адрес

Американский боец ММА Колби Ковингтон заявил, что хочет подраться с Хорхе Масвидалем. Накануне Ковингтон техническим нокаутом победил Тайрона Вудли. После этого боя Колби заявил, что теперь намерен побить Масвидаля, с которым его раньше связывали дружеские отношения.

«Где Масвидаль?! Он должен ответить за всю дрянь, которую говорил в мой адрес. Я хочу, чтобы он оказался в октагоне. Пусть лучшие друзья, ставшие врагами, подерутся.

Он говорит всякую ерунду, как надерёт мне задницу. Окей, давай проверим всё на деле. Он там охотится за одним парнем из Калифорнии, Нэйтом Диасом. Я побью и его, как это сделал с Вудли», — цитирует Ковингтона MMA Junkie.

Президент UFC Дана Уайт уже заявил, что Ковингтон действительно может провести бой с Масвидалем.