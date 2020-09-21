«Обещал выиграть ради неё». Боец MMA Лобов показал нежное фото с певицей Зарой

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с певицей Зарой, сделанную в зале ожидания аэропорта. На фото 34-летний Лобов и 37-летняя Зара нежно обнимают друг друга.

«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё...» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Лобова.

Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.