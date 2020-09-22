Нурмагомедов перед боем с Гэтжи каждые два дня проходит тесты на коронавирус

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов каждые два дня проходит тесты на коронавирус в преддверии поединка в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды российского бойца.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.
20 сентября Нурмагомедов отметил очередной день рождения.
«32 года подъехали. Как будто не ко мне, быстро очень, почти незаметно», — написал Хабиб в «Инстаграме».
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