Нурмагомедов перед боем с Гэтжи каждые два дня проходит тесты на коронавирус

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов каждые два дня проходит тесты на коронавирус в преддверии поединка в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды российского бойца.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254. Все актуальные новости об этом турнире — в онлайн-трансляции «Чемпионата».



Гэтжи является временным чемпионом UFC. Этот титул он получил после победы над Тони Фергюсоном. Заменить Гэтжи или Нурмагомедова в случае необходимости сможет американец Майкл Чендлер.



20 сентября Нурмагомедов отметил очередной день рождения.

«32 года подъехали. Как будто не ко мне, быстро очень, почти незаметно», — написал Хабиб в «Инстаграме».